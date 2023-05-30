СМИ получили методичку кремлевских пропагандистов по атаке дронов на Москву

30 мая, 20:51
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Неизвестный дрон, который, по данным росСМИ, заметили под Москвой (Фото:скриншот видео / 112 / Telegram)

Неизвестный дрон, который, по данным росСМИ, заметили под Москвой (Фото:скриншот видео / 112 / Telegram)

Российские пропагандисты получили от Кремля методички, как реагировать на атаки неизвестных дронов на столицу страны-агрессора Москву и Московскую область во вторник, 30 мая. Об этом сообщает Медуза.

По информации источников Медузы среди пропагандистов, росСМИ должны:

  • расхваливать «успешную работу ПВО» и «мгновенную» реакцию «федеральных служб» и местных властей, которые якобы работали «качественно и сосредоточенно»;
  • утверждать, что «цели провокации не достигнуты»;
  • распространять нарратив о том, что «задача атаки была психологической», но россияне якобы «показали спокойствие и выдержку».

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Кремль также сказал пропагандистам упоминать только в негативном свете комментарии российского террориста Игоря Стрелкова, депутата госдумы Александра Хинштейна и сына экс-главы Роскосмоса, главы Центра развития транспортных технологий Алексея Рогозина.

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Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Инфографика: NV
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В ночь на 30 мая дроны атаковали Москву и Подмосковье, местные власти, в лице губернатора Сергея Собянина, сообщают о незначительных повреждениях нескольких домов в городе и в пригородах Москвы. (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov) Три варианта матерной реакции. Как россияне и Кремль реагируют на атаку дронов по Москве и области — интервью с Преображенским

Один из беспилотников сбили неподалеку от резиденции российского диктатора Путина Ново-Огарево.

Путин в комментарии пропагандистам обвинил в атаке Украину и заявил, что это якобы «попытки вызвать ответную реакцию РФ». Он не упомянул, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины и массированные обстрелы украинской территории, а также соврал, что российские оккупанты якобы не наносят удары по гражданским целям.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».

«Для нас это малоинтересное событие, но очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?», — сказал он в эфире Breakfast Show.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Москва Российская пропаганда Пропагандист Дроны Война России против Украины дроны в Москве

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