СМИ получили методичку кремлевских пропагандистов по атаке дронов на Москву 30 мая, 20:51 Неизвестный дрон, который, по данным росСМИ, заметили под Москвой (Фото:скриншот видео / 112 / Telegram)

Российские пропагандисты получили от Кремля методички, как реагировать на атаки неизвестных дронов на столицу страны-агрессора Москву и Московскую область во вторник, 30 мая. Об этом сообщает Медуза.

По информации источников Медузы среди пропагандистов, росСМИ должны:

расхваливать « успешную работу ПВО» и «мгновенную» реакцию « федеральных служб» и местных властей, которые якобы работали « качественно и сосредоточенно»;

успешную работу ПВО» и «мгновенную» реакцию федеральных служб» и местных властей, которые якобы работали качественно и сосредоточенно»; утверждать, что « цели провокации не достигнуты»;

цели провокации не достигнуты»; распространять нарратив о том, что « задача атаки была психологической», но россияне якобы « показали спокойствие и выдержку».

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Кремль также сказал пропагандистам упоминать только в негативном свете комментарии российского террориста Игоря Стрелкова, депутата госдумы Александра Хинштейна и сына экс-главы Роскосмоса, главы Центра развития транспортных технологий Алексея Рогозина.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Инфографика: NV

Один из беспилотников сбили неподалеку от резиденции российского диктатора Путина Ново-Огарево.

Путин в комментарии пропагандистам обвинил в атаке Украину и заявил, что это якобы «попытки вызвать ответную реакцию РФ». Он не упомянул, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины и массированные обстрелы украинской территории, а также соврал, что российские оккупанты якобы не наносят удары по гражданским целям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».



«Для нас это малоинтересное событие, но очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?», — сказал он в эфире Breakfast Show.