Удар беспилотниками по Москве: в два дома попали дроны, более десяти сбили в Подмосковье, жителей эвакуировали — видео 30 мая, 08:47 Дым после удара дронами (Фото:t.me/bazabazon)

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники, в нескольких зданиях «произошли незначительные повреждения», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося», — говорится в его сообщении в Telegram.

Собянин заявил, что «никто серьезно не пострадал», а на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах. Где именно дроны повредили дома, он не сообщил.

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По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников. По его словам, звуки взрывов связаны с работой системы ПВО.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

В Telegram-каналах сообщили, что дроны был сбит над Рублевкой.