«Эффект, скорее, психологический». СМИ узнали, как лица, близкие к Кремлю, оценивают удар дронами по Москве 30 мая, 12:39 30 мая Москву и область атаковали дроны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Удар дронами по Москве и области утром во вторник, 30 мая был «предсказуем» после того, как два беспилотника в ночь на 3 мая взорвались над Кремлем, сообщила Медуза со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

По словам одного из них, «что-то все равно долетает и вот долетело». Он заявил, что пока «эффект, скорее, психологический».

Источник заявил, что «многое будет зависеть от реакции» Кремля — «как подавать и так далее».

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«Ущерб пока не жуткий», — сказал он.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.