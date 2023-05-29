Россияне атаковали ракетами и БПЛА: взрывы раздаются в Киевской и Одесской областях — онлайн

29 мая, 01:40
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В ряде областей объявлена воздушная тревога (Фото:Карта тревог)

В ряде областей объявлена воздушная тревога (Фото:Карта тревог)

В ночь на понедельник, 29 мая, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Взрывы звучат в Одесской области

01:40 В Винницкой области сработала ПВО

Киевская областная военная администрация предупредила об угрозе удара БПЛА на Киевщине

00:59 КГВА сообщает о работе ПВО на окраинах Киева

Видео дня

Предварительно, сообщается об угрозе удара ракетами из акватории Каспийского моря и применении БПЛА.

Карта тревог
Фото: Карта тревог
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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