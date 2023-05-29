Россияне атаковали ракетами и БПЛА: взрывы раздаются в Киевской и Одесской областях — онлайн 29 мая, 01:40 В ряде областей объявлена воздушная тревога (Фото:Карта тревог)

В ночь на понедельник, 29 мая, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Взрывы звучат в Одесской области

01:40 В Винницкой области сработала ПВО



Киевская областная военная администрация предупредила об угрозе удара БПЛА на Киевщине



00:59 КГВА сообщает о работе ПВО на окраинах Киева



Видео дня

Предварительно, сообщается об угрозе удара ракетами из акватории Каспийского моря и применении БПЛА.

Фото: Карта тревог