Россияне атаковали ракетами и БПЛА: взрывы раздаются в Киевской и Одесской областях — онлайн
В ряде областей объявлена воздушная тревога (Фото:Карта тревог)
В ночь на понедельник, 29 мая, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Взрывы звучат в Одесской области
01:40 В Винницкой области сработала ПВО
Киевская областная военная администрация предупредила об угрозе удара БПЛА на Киевщине
00:59 КГВА сообщает о работе ПВО на окраинах Киева
Предварительно, сообщается об угрозе удара ракетами из акватории Каспийского моря и применении БПЛА.