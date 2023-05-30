Минобороны России заявило, что Москву атаковали восемь беспилотников

30 мая, 09:48
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Дом в Москве, который, по данным росСМИ, повредили беспилотники (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Дом в Москве, который, по данным росСМИ, повредили беспилотники (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министерство обороны России отчиталось об атаке беспилотников «по объектам» в Москве во вторник утром, 30 мая, обвинив в ней Украину. Утверждают, что всего их было восемь и все «были поражены».

В ведомстве страны-агрессора заявили об атаке беспилотник летательных аппаратов самолетного типа.

Говорят, что три из них, которые «были подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы, якобы «потеряли управление и отклонились от намеченных целей». Еще пять, согласно заявлению минобороны РФ, в Подмосковье сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С.

Видео дня

В то же время росСМИ сообщают более десяти сбитых беспилотниках в Подмосковье. Дроны попали в два дома, жителей эвакуировали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «незначительных повреждениях».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Москва Беспилотник Минобороны РФ

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