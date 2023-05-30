«Частые удары будут еще неделю-две». Как Украина и Россия соревнуются в воздухе — авиаэксперт об атаках на Киев и Москву. Интервью NV 30 мая, 13:45 NV Премиум Жилой дом горит после масштабной атаки российских беспилотников на Киев (Фото:Pablo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

30 мая Россия массированно атаковала Киев с воздуха. Это уже 17-й удар по столице в мае.

В таком темпе Россия может продержаться еще неделю-две, предполагает авиаэксперт Валерий Романенко, а потом обстрелы закончатся.

В то же время сегодня украинские беспилотники долетели и до элитного района Москвы — до Рублевки. Эксперт отмечает: если россиянам не доходит, что такое война, через телевизор, то дойдет через кожу.

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Как происходит воздушное состязание Украины и России в воздухе, Романенко рассказал в интервью Radio NV.

— Днем 29 мая Россия в очередной раз атаковала Киев. Сообщается, что это было очень редкое явление, — Искандеры, часть из которых баллистические, часть — крылатые. В чем отличия, если у одного и того же Искандера могут быть крылатые или баллистические ракеты? Баллистические — это более сложная цель?

— Искандер — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который использует два типа ракет. Первый тип ракет — это баллистические ракеты средней дальности. У них дальность достигает 500 километров.

Они летят по баллистической траектории, то есть как камень бросить вверх: сначала на большой скорости он поднимается вверх, после того как работа двигателя прекращается, он начинает падать. Поднимается до высоты 50 километров и оттуда уже пикирует на цель, попадает в цель почти под углом 90 градусов.