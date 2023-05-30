Атака дронов на Москву: глава МИД Британии заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии за пределами своих границ 30 мая, 19:18 Последствия атаки дронов в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на фоне атак неизвестных беспилотников на Москву заявил, что Украина имеет «законное право» защищаться и может «проецировать силу» за пределами своих границ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Эстонии в комментарии Sky News, отвечая на вопрос об утренней атаке беспилотниками на Москву.

Он сказал, что «не будет спекулировать относительно характера атаки», но добавил, что Украина имеет «законное право защищаться».

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«Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу в самой Украине», — подчеркнул он.

Клеверли подчеркнул, что «законные военные цели» за пределами границ Украины являются частью ее самообороны.

«Мы должны это признать», — сказал он.

В ночь на 30 мая Россия атаковала Киев БПЛА, нанеся 17-й удар по столице за май.

В результате падения обломков на многоэтажный жилой дом в Голосеевском районе один человек погиб, три травмированы.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. БПЛА были замечены неподалеку кварталов элитного жилья и знаменитой Рублевки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на атаку БПЛА, заявив, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».

