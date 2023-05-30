Удар по Москве: один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина

30 мая, 11:58
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30 мая Москву и Подмосковье атаковали дроны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

30 мая Москву и Подмосковье атаковали дроны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал предварительный список мест под Москвой, которые во вторник, 30 мая были атакованы дронами, из него следует, что один из беспилотников сбили возле резиденции диктатора Владимира Путина.

По его словам, беспилотник сбили над деревней Роздоры, а атака дронов на Москву — «это новая реальность, которую предстоит осознать».

Российская журналистка Фарида Рустамова заявила в Telegram, что Роздоры — часть Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов.

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По ее словам, резиденция Путина Ново-Огарево — в десяти минутах езды.

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Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Дроны Война России против Украины

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