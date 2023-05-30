РФ массированно атаковала Киев дронами, сбито более 20 шахедов, обломки упали во многих районах и попали в многоэтажку, есть погибший 30 мая, 08:21 Разрушения в Киеве от падения обломков, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на 30 мая Россия снова массированно атаковала Киев: это уже 17-й удар по столице за май и третий за последние 24 часа. В этот раз РФ использовала ударные дроны-камикадзе типа Shahed, падение обломков во многих районах привело к разрушениям и пожару в многоэтажке.

NV следит за главными последствиями новой атаки по столице Украины.



08:25 После ночной атаки по Киеву Москву атаковали беспилотники

В российских Телеграм-каналах публикуют видео пролета беспилотников в Подмосковье и Москве, в частности над элитным районом Рублевка.

Видео дня

Мэр Москвы Сергей Собянин признал «незначительные повреждения». Пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98 в Москве. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

08:18 За ночь украинская ПВО уничтожила 29 из 31 БпЛА Shahed-136/131, большинство — на подлете к Киеву

Воздушные силы ВСУ подвели итоги ночной атаки РФ по Украине.

В ночь на 30 мая с 23:30 до 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131.

С севера и с юга были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины уничтожили 29 ударных БпЛА. Почти все 29 дронов поражены на подступах столицы и в небе Киева.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что ночью над областью были сбиты два ударных дрона Shahed-131/136, а глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об одном сбитом «шахеде».

07:44 Пожар в жилом доме, выбитые окна. Последствия нового ночного удара России по Киеву — фоторепортаж

07:40 В Воздушных силах объяснили, как публикация фото обломков ракет вредит Украине

Обнародование в соцсетях и медиа обломков ракет может России определить, каким типом вооружения украинские силы ПВО отработали по враждебным целям.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

«Если обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение, скажем, тот же Patriot или ракета NASAMS, соответственно, враг понимает, каким типом вооружения мы отработали в том или ином месте», — рассказал Игнат.

07:33 Один погибший: под завалами многоэтажки в Киеве больше никого не нашли — Суспільне

Ранее КМДА и КГВА сообщали об одном погибшем и разборе завалов двух верхних этажей в Голосеевском районе Киева, где прозошел пожар.





07:30 Фото ночной работы ПВО по дронам в Киеве



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

06:50 Агентство Reuters обнародовало несколько снимков ночной атаки на Киев.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

05:11 КГВА подвела итоги ночной атаки: обломки упали в шести районах Киева, под завалами многоэтажки могут быть люди

«Счет не на дни, а на часы. Такова нынешняя плотность воздушных атак Киева рашистами. За последние 24 часа враг совершил уже 3 нападения. При чем противник постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА. Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно баражирующими боеприпасами «Shahed», — написал глава КМВА Сергей Попко.

Нападение было массированным, с разных направлений, в несколько волн. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева уничтожили более 20 беспилотников .

По информации, которя еще уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском — из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами.

В Печерском районе обломками повредило автомобили.

В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском районе горящие обломки рухнули на зеленую зону.

В Подольском — на нежилую застройку.

В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

«На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются постоянно, ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов», — добавил Сергей Попко.

04:55 В КГВА показали последствия российской атаки, мэр Киева рассказал о ее последствиях



04:50 Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.



04:47 В Голосеевском районе, где в результате падения обломков, произошел пожар в многоэтажке, спасатели пока эвакуировали из дома 20 человек. Один человек погиб. Одну пожилую женщину госпитализируют медики. Двум пострадавшим оказали помощь на месте, сообщил Кличко.

В КГГА уточнили, что три человека получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно есть люди. Информация уточняется.

04:02 Взрыв в Святошинском районе. Все службы направляются на место, сообщает Кличко.

В КГВА добавили, что падение обломков на территорию одного из предприятий. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

04:02 Взрыв в Святошинском районе. Все службы направляются на место, сообщает Кличко.



03:55 В Голосеевском районе, где пожар в многоэтажке, эвакуируют жильцов. Обнаружили одну пострадавшую, сообщил Кличко.



03:43 Кличко: Возгорание в жилом доме в Подольском районе. Информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы на месте.



03:36 Оперативная информация КМВА: Голосеевский р-н. Предварительная информация. В результате падения обломков в многоэтажном жилом доме выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Мэр Киеве Кличко добавил, что поднялся пожар в многоэтажке в Голосеевском районе. Медики и спасатели работают на месте.



03:30 В КМВА показали фото пожара в доме, куда упали обломки.



03:27 Кличко: Голосеевский и снова Подольский район. Взрывы. Спасатели и медики уезжают на места.



03:24 На Киевщине силы ПВО продолжают работать по вражеским целям, сообщили в Киевской областной военной администрации.



03:12 Жители сообщают о повторных взрывах в Киеве.



03:06 Взрыв в Подольском районе. В Печерском, в результате падения обломков, горят три авто, сообщил Кличко.



03:01 Кличко: В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую, 27-летнюю женщину.

Также взрывы в Печерском районе.

02:55 Оперативная информация КГВА: Предварительно, зафиксировано падение обломков в частный дом. Подразделения экстренных служб следуют на место. Серьезность разрушений и пострадавшие — уточняются. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях.



02:50 Из-за падения обломков пылает частный дом в Дарницком районе. Все службы уехали на место.



02:42 Кличко добавил, что экстренные службы направляются в Голосеевский район города.



02:37 Кличко сообщил, что все службы направляются на вызов в Подольский район столицы.



02:31 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве и призвал жителей находиться в укрытиях.



02:27 В КМВА сообщили о работе ПВО в Киеве.



02:20 В Киеве громко.



02:06 В Киеве объявлена воздушная тревога.



01:35 В Киевской области объявлена воздушная тревога.

Мониторинг вражеской активности сообщает о движении БпЛА в сторону Киева.



По данным мониторинга вражеской активности, по состоянию на 01:07 есть угроза от БПЛА для Черкасщины, Кировоградщины, Николаевщины.



Карта тревог по состоянию на 00:50

Фото: alerts.in.ua