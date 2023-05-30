Три варианта матерной реакции. Как россияне и Кремль реагируют на атаку дронов по Москве и области — интервью с Преображенским 30 мая, 14:45 NV Премиум В ночь на 30 мая дроны атаковали Москву и Подмосковье, местные власти, в лице губернатора Сергея Собянина, сообщают о незначительных повреждениях нескольких домов в городе и в пригородах Москвы. (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Иван Преображенский — об атаке дронов на российскую столицу и ее элитные пригороды, последствиях и возможном стремлении России нанести ответный удар.

В ночь на 30 апреля дроны достигли элитных пригородов Москвы. один из них был сбит возле резиденции российского диктатора Владимира Путина. NV поинтересовался у политолога Ивана Преображенского, как реагирует Россия на происходящее.

Видео дня

— Какую реакцию атака дронов вызвала у москвичей — очевидцев ударов и сбития, и российского общества в целом?

— Уже с утра у нас есть простая выборка. Есть видео, которые снимали сами москвичи, в основном жители Подмосковья, потому что действительно практически все дроны, которые в Подмосковье были посажены или сбиты или нанесли какой-то удар, находились в самой элитной подмосковной застройке, условно в треугольнике — Барвиха-Рублевка-Истра. Все это недалеко от резиденции Владимира Путина, особняков политической элиты, близких к элите, их родственников, ближайших друзей. По кадрам видно, что это действительно, по российским меркам, достаточно элитная застройка. Реакция приблизительно делится на три части.