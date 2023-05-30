«Эра искусственного интеллекта». Подоляк иронично прокомментировал удар дронами по Москве 30 мая, 11:30 30 мая Москву атаковали дроны (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Во вторник, 30 мая, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям».

«Для нас это малоинтересное событие, но очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?», — сказал он в эфире Breakfast Show.

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Подоляк заявил, что никакого подписания «линии разделения» не будет.

«Россия будет постепенно платить в увеличенном виде за то, что она делает в Украине. Почему не доходит после 15 месяцев?» — сказал он.

По его словам, Украина прямого отношения к атаке по Москве, «конечно же, не имеет».

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.