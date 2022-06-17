Путь длиной в три десятилетия. Как Украина добивалась статуса кандидата в члены ЕС и как нападение России ускорило этот процесс 17 июня, 15:17 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Демонстрация в поддержку Украины в Будапеште, Венгрия (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Война России против Украины, вопреки ожиданиям Москвы, значительно ускорила процесс евроинтеграции Киева.

В связи озвученной 17 июня рекомендацией предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС по решению Еврокомиссии НВ напоминает, насколько Украина продвинулась на этом пути за последние месяцы и что преодолела с начала 90-х.

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Заявка на членство в ЕС сразу после вторжения

Буквально накануне российского вторжения, 23 февраля президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявили, что Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, а Литва и Польша будут поддерживать ее в этом.

А на пятый день войны, 28 февраля, Зеленский подписал исторический документ — заявку на вступление в Евросоюз, которая в тот же день была отправлена в Брюссель.

Тогда же президенты восьми стран Европы — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — в открытом письме призвали предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Президенты стран ЕС также выразили солидарность с Украиной и ее народом.

Обсуждение заявки Украины

1 марта заявка на вступление Украины в ЕС была зарегистрирована. Представитель Украины при Европейском Союзе (ЕС) и Европейском сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что вручил ее постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косте. По словам Ченцова, это означает, что процедура рассмотрения заявки началась.

О том, что заявка Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре зарегистрирована в этот день, сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 1 марта по видеосвязи в Европарламенте. Во время этого выступления он подчеркнул, что Украина объединила страны ЕС ценой тысяч погибших.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 1 марта, что Украина добивается немедленного и полноценного вступления в состав ЕС.

«Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз, — это немедленно принять Украину в свой состав. Прямо сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение — именно такое», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

7 марта президент Евросовета Шарль Мишель после переговоров с Зеленским заявил, что заявка Украины на членство в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.

«Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни», — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Голоса против: кто оказался среди скептиков ускоренного вступления Украины

В тот же день, 7 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщило, что несколько стран Европейского Союза отказываются от призывов блока предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.

В частности, речь шла о Германии и Нидерландах, которые хотят, чтобы сначала исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем принимать политическое решение.

По словам одного из дипломатов, некоторые страны хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, начатой Россией, «а не на процессе, который может длиться как минимум десятилетие».



10 марта президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз.

Комментируя журналистам просьбу Украины об ускоренном вступлении в ЕС, Макрон сказал: «Страна в состоянии войны? Я так не думаю… Должны ли мы закрыть дверь и сказать „никогда“? Это было бы несправедливо».

Комментируя дискуссии по поводу членства Украины в ЕС в видеообращении 10 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, ее народ и армия уже сделали все, чтобы их хотели видеть в Евросоюзе.

«Я считаю, что наш народ, государство, армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть там, среди равных, чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров стран есть те, кто нас поддерживает, а есть те, кто поддерживает только себя», — сказал он

Зеленский напомнил, что народы Европы поддерживают Украину на фоне полномасштабного вторжения России. По его мнению, «если бы именно люди решали [вопрос] о нашем членстве в ЕС, они бы точно выбрали народ Украины».

«Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю: украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики — я уверен, что они подстроятся. Желательно быстрее», — добавил президент.

23 марта, во время обращения к парламенту Франции, Зеленский заявил, что ожидает вступления Украины в Евросоюз во время председательства в нем этой страны. Франция стала председателем Совета ЕС 1 января 2022 года и сохранит эту роль по 30 июня 2022 года.

В обращении к Евросовету 25 марта президент Украины призвал его «не опоздать» принять Украину в ЕС.

В этот же день премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что быстрое принятие Украины в ЕС вызовет разочарование в странах Западных Балкан, в частности в Северной Македонии и Албании.

Рютте добавил, что не существует ускоренной процедуры вступления в ЕС.

«Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс вступления в ЕС в политический процесс, а этого не должно быть», — резюмировал он.



Результаты « версальского» саммита ЕС

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале 10 марта заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье». О предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС в документе не упоминается.

Комментируя это заявление, экс-министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что Еврокомиссия работает над заявкой Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре.

«Не разгоняйте „зраду“ о саммите ЕС вчера. Нашу заявку Еврокомиссия обработает по ускоренной процедуре. Процесс пошел. После победы у нас очень много работы», — написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после неформального саммита лидеров Евросоюза на 100% стало известно, что Украина станет членом ЕС.

«Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-то станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно им станем. Мы будем работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее. Авторитет президента Зеленского в Европе настолько высокий, что это позволяет нам серьезно ускорять все эти процессы… Но это не произойдет за день или за неделю» — заявил он во время всеукраинского марафона.



Евроинтеграция в военных условиях

16 марта Энергетическая система Украины официально завершила объединение с европейской и стала частью ENTSO-E.

ENTSO-E — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, которая без учета Украины объединяет 43 операторов в 36 странах европейского континента. Организация была создана в июле 2009 года. Интеграция объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E предусмотрена Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС.



«Украина стала членом „энергетического Евросоюза“. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем», — написал на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это событие.

21 марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи заявил, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в Евросоюзе.

Еврокомиссар добавил, что политики будут работать так быстро, как только смогут. Точных сроков он не назвал.

21 марта, согласно заявлению украинского языкового омбудсмена Тараса Кременя, Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институций (European Federation of National Institutions for Language, EFNIL).

Среди задач этой организации — контроль за соблюдением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике в ЕС и приобщение к изучению официальных европейских языков.

Статус кандидата на вступление в ЕС

1 апреля президент Европарламента Роберта Метсола заверила, что Украину быстро признают кандидатом на членство в ЕС, а Евросоюз поможет ей с восстановлением после завершения войны.

8 апреля Еврокомиссия передала Украине опросник для получения статуса кандидата в ЕС, являющийся основой для дискуссии, которая должна привести к выводу ЕК по поводу готовности Украины получить статус кандидата в ЕС.

«Здесь начинается ваш путь в Евросоюз. Мы будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки, семь дней в неделю… Украина — наш друг, мы это прекрасно знаем. Украина разделяет наши ценности. А благодаря нашему соглашению об ассоциации Украина уже тесно связана с нашим Союзом. Поэтому мы максимально ускорим процесс, обеспечив при этом соблюдение всех условий», — заверила она.

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сказала, что заполнение опросника займет не годы, как обычно, а недели, поскольку Украина и ЕС «давно друг друга знают». Глава государства на это ответил, что Украина справится еще быстрее и ответы будут готовы через неделю.

Фон дер Ляйен также заявила, что украинскую заявку на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС уже летом.

«Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом», — сказала она журналистам во время поездки в Киев.



9 апреля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что решение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС могут принять во время саммита в июне 2022 года.

Стефанишина напомнила, что 8 апреля Украина получила официальный документ, «который символизирует первый этап присоединения к Евросоюзу».



«К этому даже страны, которые быстро вступили в ЕС, шли годами… Мы до войны проделали большую работу, поэтому подготовка документа Еврокомиссии длилась всего несколько недель. И уже в июне, когда пройдет саммит лидеров, на основании работы, которую мы проведем, будет приниматься решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза», — отметила она.



О том, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС не позднее июня, 12 апреля заявил также премьер-министр Денис Шмыгаль.

18 апреля Украина отправила Еврокомиссии первую часть опросника по вступлению в ЕС, сообщила Стефанишина.

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига в эфире всеукраинского марафона рассказал, что украинская сторона в понедельник передала два тома ответов послу ЕС в Киеве.



«Теперь начинается новый конкретный отсчет с четким пониманием временных рамок… В ближайшее время ожидаются интенсивные разговоры как с нашими европейскими партнерами, так и с институциями ЕС… После получения формального ответа на опросник также ожидаем… ответа европейской стороны. Мне кажется, здесь можно быть достаточно оптимистичным».



Заполненную анкету-опросник передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу президент Владимир Зеленский.

После получения заполненного опросника Еврокомиссия начала ускоренно готовить рекомендацию относительно выполнения Украиной Копенгагенских критериев вступления в ЕС.

В этот период Урсула фон дер Ляйен дважды посетила Киев. Во время своего второго приезда в июне она сообщила, что Еврокомиссия уже завершает работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС — и в итоге объявила о позитивном решении 17 июня.

«[Евро]комиссия рекомендует [Европейскому] Совету: первое, чтобы Украине была дана европейская перспектива; второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Этому решению предшествовал знаковый визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министр Италии Марио Драги, а также президента Румынии Клауса Йоханниса.

16 июня, встретившись с Владимиром Зеленским, четыре политика единогласно высказались в поддержку предоставления Украине статуса кандидата. «Мы с моими коллегами приехали в Киев с четким месседжем: Украина принадлежит к европейской семье. Важной вехой на европейском пути является статус кандидата на вступление в Европейский Союз. В Европейском Совете я буду однозначно выступать за единую позицию [предоставить Украине такой статус]», — заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, которого поддержали другие лидеры. Их слова прозвучали вопреки более ранней критике в адрес Франции, Италии и Германии о недостаточной поддержке Украины.

Окончательное решение о том, предоставлять ли Украине статус кандидата, должны вынести лидеры всех стран-членов ЕС на саммите Европейского Совета 23−24 июня.



Путь длиной в три десятилетия: евроинтеграция Украины в предыдущие годы

14 марта 1994 год — подсписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС.

1 марта 1998 года — Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС вступило в силу.

2005 год — принят План действий Украина — ЕС.

2007 год — начаты переговоры о заключении всеобїемлющего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

2007, 2008 и 2009 годы — ЕС мобилизирует свой механизм гражданской защиты для первой оценки экологического вреда и борьбы против загрязнения в Керченском заливе, для оценки уровня наводнения в Днестре и Пруте, для помощи Украине в борьбе против пандемии гриппа, а также в предотвращении потенциального разрушения дамбы в Калуше.

2008 год — вступают в силу соглашение об упрощенном оформлении виз и о реадмиссии, начат визовый диалог, цель которого в долгосрочной перспективе — введение безвиза.

2007−2010 годы — ЕС предоставляет Украине пакет помощи в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства в размере €494 млн, еще €28.6 млн предоставляются в рамках инструмента поддержки управления.

2008—2009 годы — в рамках инвестиционного инструмента соседства ЕС выделил более €20 млн на пять проектов в Украине, преимущественно в сфере энергетики.

16 июня 2009 года во время заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина — ЕС была политически одобрена Повестка дня Ассоциации Украина — ЕС (окончательное назание нового практического инструмента вместо Плана действий Украина-ЕС), которая являлась инструментом подготовки сторон к подготовке к реализации Соглашения об ассоциации до его вступления в силу.

2011−2013 годы — объявленный Еврокомиссией индикативный пакет помощи Украине в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства составил €470,1 млн.

21 ноября 2013 года — за несколько дней до встречи в Вильнюсе, правительство «регионалов», неожиданно решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Противостояние в этом вопросе власти и народа привело к Революции Достоинства.



21 марта 2014 года — была подписана политическая часть Соглашения о Евроинтеграции, 27 июня того же года — экономическая.

16 сентября 2014 года — Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали это соглашение, закон о его ратификации президент Петр Порошенко подписал сразу же. Страны ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации в течение следующих трех лет.

13 июля 2017 года — на саммите Украина — ЕС в Киеве был завершен процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

12 октября 2021 года — на саммите Украина — ЕС в Киеве подписано соглашение об Совместном авиационном пространстве.



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