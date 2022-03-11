Украина сделала все, чтобы ее хотели видеть в ЕС — Зеленский 11 марта, 01:16 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Праге, Чехия, 4 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Eva Korinkova)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, ее народ и армия уже сделали все, чтобы их хотели видеть в Евросоюзе.

В новом обращении глава государства напомнил, что в эти дни в ЕС идут дискуссии по поводу членства Украины:



«Я считаю, что наш народ, государство, армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть там, среди равных, чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров стран есть те, кто нас поддерживает, а есть те, кто поддерживает только себя».

Зеленский напомнил, что народы Европы поддерживают Украину на фоне полномасштабного вторжения России. По его мнению, «если бы именно люди решали [вопрос] о нашем членстве в ЕС, они бы точно выбрали народ Украины».

«Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю: украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики — я уверен, что они подстроятся. Желательно быстрее», — добавил президент.

10 марта в Версале, Франция, стартовал двухдневный саммит лидеров ЕС.



Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

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