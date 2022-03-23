Как Украина, буквально под бомбами, стала частью энергосистемы Европы 23 марта, 13:34 НВ Премиум

После четырех недель войны, успешно интегрировавшись в европейскую энергосистему, Украина тем самым нанесла значительный удар по России

За несколько часов до того, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, страна отключилась от российской энергосистемы в рамках долгосрочных планов по проверке готовности к объединению с европейской энергосистемой.

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Несмотря на форс-мажор, возникший вследствие стремительной эскалации конфликта, реализация этих планов по интеграции энергетической инфраструктуры Украины резко ускорилась. Сейчас, после четырех недель войны, успешно интегрировавшись в европейскую энергосистему, Украина тем самым нанесла значительный удар по России.

Украина и Молдова с 2017 года готовились отключиться от старой советской энергосистемы и синхронизироваться с европейской ради повышения их безопасности и расширения энергетических торговых отношений с другими европейскими странами. Полная синхронизация была запланирована на 2023 год, и обе страны должны были провести предварительные испытания зимой и летом 2022-го.

Первое испытание было запланировано на 24 февраля. В тот же день, когда Москва начала свое вторжение, Киев отказался возвращаться в энергосеть России и Беларуси, попросив вместо этого провести экстренную синхронизацию с европейскими линиями, действующими под эгидой Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Просьба Украины была столь же дальновидной, сколь и смелой. Отключаясь от российской системы и подключившись к инфраструктуре ЭНТСО-Е, появилась надежда, что Москва не сможет поставить Украину на колени, лишив ее жизненно важных поставок электроэнергии. Однако, если бы это произошло, не было твердых гарантий того, что ENTSO-E дала бы зеленый свет аварийной синхронизации. Как бы тогда Украина смогла поддерживать работу системы под постоянными атаками России на линии электропередач и электростанции?

Сделать такое под обстрелами — что-то неслыханное

Более двух недель украинцы боролись за то, чтобы сохранить работу атомных и тепловых электростанций страны в условиях военного времени и предотвратить коллапс системы электропередачи.

Вызовы, с которыми они сталкивались, были за пределами человеческих возможностей — от формирования живых щитов для защиты атомных электростанций от российских атак до поиска путей доставки угля на теплоэлектростанции в качестве альтернативы черноморским портам, заблокированным Россией. Между тем, инженеры-электрики буквально под пулями и бомбами чинили линии электропередач.

Европейский консультант по электроэнергетике написал в соцсетях следующее: «Управлять изолированной энергосистемой в мирное время — это уже исключительное достижение. Сделать такое под бомбами — что-то неслыханное». Украина пошла даже дальше, сотрудничая с соседней Молдовой, чтобы инфраструктура страны не пострадала от войны в течение всего этого периода.

Это замечательное достижение еще не получило должного признания. По скромному пресс-релизу ENTSO-E, в котором говорится, что 16 марта обе страны синхронизировались с европейской системой в условиях чрезвычайного режима, трудно предположить, как все происходило на самом деле, или о грандиозной победе, которую одержали Украина и Молдова.

В краткосрочной перспективе этот прорыв означает, что даже если Россия ударит по более важной инфраструктуре, Украина и Молдова смогут получить доступ к электроснабжению из соседних европейских стран, включая Румынию, Венгрию и Словакию. Имеющаяся пропускная способность составляет чуть более двух гигаватт и может покрыть от 10 до 20% ежедневного спроса Украины и Молдовы.

В долгосрочной перспективе у синхронизации глубокие политические и экономические последствия.

С одной стороны, это позволит Украине и Молдове ускорить процесс интеграции с энергетическими рынками ЕС. Важность этого не только символично, но и особо выгодно для Молдовы, внутреннее потребление которой на 80% зависело от вырабатываемой энергии в контролируемом Кремлем Приднестровье, где Россия продолжает держать свои войска.

Для Украины долгосрочные выгоды также важны не в последнюю очередь потому, что после победы в войне с Россией, синхронизация с ENTSO-E поможет ей отстроить новую энергетическую систему, в рамках которой Украина сможет начать поэтапный отказ от старых тепловых электростанций и полагаться на импорт электроэнергии, одновременно укрепляя свою новую экологически чистую инфраструктуру.

Пока ситуация остается крайне нестабильной. Будущее энергетического сектора и инфраструктуры Украины будет зависеть от хода войны и событий в ближайшие дни и недели. Но ясно одно. Смелые работники энергетического сектора Украины, которые рисковали своими жизнями, защищая жизненно важную инфраструктуру, борясь за то, чтобы их мечта о европейской интеграции рынка стала реальностью, заслуживают на отдельную главу в учебниках истории.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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