Климкин: Не разгоняйте «зраду» о саммите ЕС, процесс пошел
Павел Климкин (Фото:НВ)
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Еврокомиссия работает над заявкой Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре.
" Не разгоняйте «зраду» о саммите ЕС вчера. Нашу заявку Еврокомиссия обработает по ускоренной процедуре. Процесс последовал. После победы у нас очень много работы", — отметил Климкин в Twitter.
Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье». О предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС в документе не упоминается.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина обратится в Евросоюз по безотлагательному вступлению по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.
1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.
Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в Евросоюз в состоянии войны.
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