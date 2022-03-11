Климкин: Не разгоняйте «зраду» о саммите ЕС, процесс пошел 11 марта, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Павел Климкин (Фото:НВ)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Еврокомиссия работает над заявкой Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре.

" Не разгоняйте «зраду» о саммите ЕС вчера. Нашу заявку Еврокомиссия обработает по ускоренной процедуре. Процесс последовал. После победы у нас очень много работы", — отметил Климкин в Twitter.

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье». О предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС в документе не упоминается.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина обратится в Евросоюз по безотлагательному вступлению по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.

Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в Евросоюз в состоянии войны.

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