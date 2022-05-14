В украинском МИДе посоветовали России «не совать свой нос в европейскую интеграцию Украины, а заниматься собственными делами»

14 мая, 19:26
Цей матеріал також доступний українською
В украинском МИД отреагировали на заявления РФ о «конце ЕС» из-за вступления Украины (Фото:НВ)

В украинском МИД отреагировали на заявления РФ о «конце ЕС» из-за вступления Украины (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление замглавы МИД РФ о «конце ЕС» из-за вступления в Евросоюз Украины и посоветовали Москве «не совать свой нос в европейскую интеграцию Украины».

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ. 

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии. "Русский мир" же базируется на подавлении собственного населения, лишении его любых прав и свобод, обогащении властной верхушки", - заявили в украинском МИД.

Видео дня

"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - отметил представитель МИД Украины.

Дополняется…

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Евросоюз Украина-Россия МИД России МИД Украины Украина-ЕС Россия-ЕС МЗС РФ ЕС Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X