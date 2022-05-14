В украинском МИДе посоветовали России «не совать свой нос в европейскую интеграцию Украины, а заниматься собственными делами» 14 мая, 19:26 Цей матеріал також доступний українською В украинском МИД отреагировали на заявления РФ о «конце ЕС» из-за вступления Украины (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление замглавы МИД РФ о «конце ЕС» из-за вступления в Евросоюз Украины и посоветовали Москве «не совать свой нос в европейскую интеграцию Украины».

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Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ.

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии. "Русский мир" же базируется на подавлении собственного населения, лишении его любых прав и свобод, обогащении властной верхушки", - заявили в украинском МИД.

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"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - отметил представитель МИД Украины.

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