Еврокомиссия хочет представить вывод относительно членства Украины в ЕС летом — фон дер Ляйен 8 апреля, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен едет в Киев, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинскую заявку на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС уже летом. Об этом сообщает Reuters.

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«Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом», — сказала фон дер Ляйен журналистам во время поездки в Киев.



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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который тоже приехал в Киев 8 апреля, выразил надежду, что Евросоюз в ближайшие дни выделит Украине еще 500 миллионов евро.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Вывод попросил предоставить Совет ЕС.



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