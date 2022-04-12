Украина ожидает получить статус кандидата в ЕС не позднее июня — Шмыгаль

12 апреля, 23:36
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Еврокомиссия готовит вывод относительно членства Украины в ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия готовит вывод относительно членства Украины в ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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В обращении вечером 12 апреля глава правительства сообщил, что Украина уже начала работу над опросником, заполнение которого необходимо для получения статуса кандидата:

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«Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года».

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Представительство Евросоюза возобновило работу в Украине 11 апреля.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник касательно соответствия нашей страны Копенгагенским критериям — необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной такие опросники получили Грузия и Молдова.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Денис Шмыгаль Война России против Украины

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