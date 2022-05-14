В российском МИД заявили о конце ЕС из-за вступления Украины 14 мая, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Россия всеми силами стремится помешать не только вступлению Украины в НАТО, но и обретению ею членства в ЕС (Фото:Верховная рада Украины)

В МИД РФ заявили, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединения и будет показывать, что оно руководствуется чисто геополитикой.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает подконтрольное Кремлю российское агентство РИА Новости.



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«Если Евросоюз примет реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, несовместимая с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а чисто геополитикой», - сказал он.

Ранее в России заявили, что теперь против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС.

«Мы в начале не очень беспокоились по поводу ЕС. Но ситуация изменилась после заявления Борреля [главного дипломата ЕС] о том, что судьба этой войны должна решиться на поле боя, и из-за того, что Евросоюз является лидером по поставке оружия Украине. Поэтому, думаю, наша позиция по отношению к ЕС теперь похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО, потому что мы не видим разницы», — заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такое изменение взглядов «классическим лицемерием» со стороны РФ.

В марте российский переговорщик Владимир Мединский, участвующий в консультациях по урегулированию российско-украинской войны, говорил, что украинская сторона в проекте мирного договора предлагала отказ от вступления в НАТО при условии, что Москва не будет против ее членства в ЕС.

До этого Россия была категорически против вступления Украины в НАТО, объясняя это угрозой безопасности, и даже оправдывала свою захватническую войну против Украины намерениями страны получить членство в Альянсе, хотя там неоднократно подчеркивали, что у Украины нет перспективы вступления в ближайшее время.

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по безотлагательному вступлению по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.



18 апреля Киев передал ЕС первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая – вторую заполненную часть опросника.



Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года. Как сообщили в МИДе Франции, заявка на вступление Украины в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в июне этого года.

В то же время, некоторые страны ЕС выступали против предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

В частности, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявлял, что Украине не стоит становиться членом Евросоюза, а лучше пойти «другим путем» сближения с ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий», и предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова) или которые вышли из него, вероятно, имея в виду Великобританию.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «интересным» предложение Макрона о создании более широкого, чем ЕС, европейского клуба стран, в который могла бы войти и Украина. В то же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в Берлине настаивают на полном членстве Украины в Европейском союзе.

Президентша Словакии Зузанна Чапутова вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой договорились вместе переубеждать лидеров стран, более сдержанных относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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