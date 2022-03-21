Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС
Выводы Еврокомиссии могут быть через несколько месяцев (Фото:Christian Lue/Unsplash)
Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в Евросоюзе.
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи.
«ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины, — написал он в своем Twitter.
Еврокомиссар добавил, что политики будут работать так быстро, как только смогут. Точных сроков он не назвал.
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.
1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».
18 марта Зеленский заявил, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.
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