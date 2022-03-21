Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС

21 марта, 13:52
Цей матеріал також доступний українською
Выводы Еврокомиссии могут быть через несколько месяцев (Фото:Christian Lue/Unsplash)

Выводы Еврокомиссии могут быть через несколько месяцев (Фото:Christian Lue/Unsplash)

Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи.

«ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины, — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Еврокомиссар добавил, что политики будут работать так быстро, как только смогут. Точных сроков он не назвал.

https://twitter.com/OliverVarhelyi/status/1505848647556251648

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

Читайте также:
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС — Зеленский

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

Читайте также:
Макрон считает, что вступление Украины в состоянии войны в ЕС невозможно

18 марта Зеленский заявил, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.



Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ