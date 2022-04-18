Зеленский передает послу ЕС заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз — видео
Владимир Зеленский и Матти Маасикас (Фото:president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
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Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
«Хочу поблагодарить за эту важную встречу. Сегодня – один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский Союз, стремления, к которому идет наш народ и за которое борется», — сказал президент.
Зеленский также отметил, что вступление Украины в ЕС происходит в очень трагическое время, когда многие украинцы, исповедующие европейские ценности, теряют жизнь.
«Однако народ Украины объединен этой целью – чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского Союза», – отметил он.
Глава государства поблагодарил Урсулу фон дер Ляен, президента Европейского совета Шарля Мишеля, Жозепа Борреля и Матти Маасикаса за оперативную работу по предоставлению анкеты-опросника.
"Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет положительной для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии», — сказал президент.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство вместе с командой Офиса президента очень оперативно подготовили ответы, и уже сейчас идет работа над интеграцией Украины в Европейский Союз.
«Мы уже интегрированы в электроэнергетическую сеть ЕС. Сейчас мы продолжаем работу с Еврокомиссией по интеграции и общей сети бесплатного роуминга, бесплатного платежного пространства», - сообщил глава правительства.
Он отметил, что эта работа проходила параллельно с заполнением анкеты-опросника на членство в ЕС.
Со своей стороны, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что анкета — это «книга украинской государственности».
«Все эти изменения, которые мы произвели, за которые сейчас боремся. Это и о правах человека, и о высоких человеческих ценностях, и об экономике и обилии изменений и трансформаций, за которые мы действительно боролись», — отметила она.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак акцентировал, что ускорение процесса европейской интеграции нашей страны было бы невозможно без героизма украинских военных и всего украинского народа.
"Поэтому я считаю, что это очень мощный шаг для нашей победы", - подчеркнул он.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что также чувствует себя частью команды, работающей над получением Украиной статуса кандидата в членство в ЕС. Он подчеркнул, что этот процесс происходит в очень сложной для Украины ситуации, но все ощущают важность и значимость этого момента.
По словам Матти Маасикаса, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.
Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил его за то, что представительство Евросоюза возобновило работу в Киеве.
«Это важный сигнал, что послы возвращаются, мы рады видеть вас», — отметил президент.
Напомним, во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по безотлагательному вступлению по новой специальной процедуре.
21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.
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