«Это очень чувствительно». Премьер Нидерландов заявил, что быстрое принятие Украины в ЕС вызовет разочарование в странах Западных Балкан 25 марта, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Рютте предостерег от ускоренного вступления Украины в ЕС (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Принятие Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре вызовет разочарование в странах Западных Балкан, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Война России против Украины — последние новости

«Риск такого ускорения заключается в том, что стабильность на Западных Балканах может оказаться под угрозой, потому что есть страны, которые также хотят [вступления]: Северная Македония, Албания. Это очень чувствительно», — отметил он, пишет Politico.

Видео дня

Рютте добавил, что не существует ускоренной процедуры вступления в ЕС, так как это процесс.

«Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс вступления в ЕС в политический процесс, а этого не должно быть», — резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.



Последнее расширение Европейского Союза состоялось в июле 2013 года, тогда к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет. Долгое время на членство в Евросоюзе также претендуют Северная Македония и Албания.