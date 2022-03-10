Макрон считает, что вступление Украины в состоянии войны в ЕС невозможно

10 марта, 20:35
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Reuters.

Комментируя журналистам просьбу Украины об ускоренном вступлении в ЕС, Макрон сказал: «Страна в состоянии войны? Я так не думаю… Должны ли мы закрыть дверь и сказать „никогда“? Это было бы несправедливо».

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Также французский лидер заявил, что условия, выдвинутые российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения огня, неприемлемы. По мнению Макрона, прекращение огня в Украине в ближайшие часы нереалистично, сообщает CNN.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Франция Украина-ЕС Эммануэль Макрон Война России против Украины

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