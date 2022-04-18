Украина отправила Еврокомиссии первую часть опросника по вступлению в ЕС — Стефанишина 18 апреля, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский передает ответы Украины на опросник послу ЕС Матти Маасикасу, 18 апреля 2022 года (Фото:Matti Maasikas / Twitter)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже отправила Еврокомиссии первую часть опросника, заполнение которого необходимо для получения статуса кандидата в ЕС.

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«Первая часть опросника для членства Украины в ЕС отправлена Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю!.. Гордусь правительственной командой», — написала Стефанишина в Twitter.

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Вице-премьер сообщила, что Украина уже начала работу над второй частью опросника.

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига в эфире всеукраинского марафона рассказал, что украинская сторона в понедельник передала два тома ответов послу ЕС в Киеве.

«Теперь начинается новый конкретный отсчет с четким пониманием временных рамок… В ближайшее время ожидаются интенсивные разговоры как с нашими европейскими партнерами, так и с институциями ЕС… После получения формального ответа на опросник также ожидаем… ответа европейской стороны. Мне кажется, здесь можно быть достаточно оптимистичным».

После получения заполненного опросника Еврокомиссия будет готовить рекомендацию относительно выполнения Украиной Копенгагенских критериев вступления в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник касательно соответствия нашей страны Копенгагенским критериям — необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.



Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.



Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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