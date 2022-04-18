Украина отправила Еврокомиссии первую часть опросника по вступлению в ЕС — Стефанишина

18 апреля, 16:09
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Президент Владимир Зеленский передает ответы Украины на опросник послу ЕС Матти Маасикасу, 18 апреля 2022 года (Фото:Matti Maasikas / Twitter)

Президент Владимир Зеленский передает ответы Украины на опросник послу ЕС Матти Маасикасу, 18 апреля 2022 года (Фото:Matti Maasikas / Twitter)

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже отправила Еврокомиссии первую часть опросника, заполнение которого необходимо для получения статуса кандидата в ЕС.

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«Первая часть опросника для членства Украины в ЕС отправлена Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю!.. Гордусь правительственной командой», — написала Стефанишина в Twitter.

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Вице-премьер сообщила, что Украина уже начала работу над второй частью опросника.

https://twitter.com/StefanishynaO/status/1516029337367162882

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига в эфире всеукраинского марафона рассказал, что украинская сторона в понедельник передала два тома ответов послу ЕС в Киеве.

«Теперь начинается новый конкретный отсчет с четким пониманием временных рамок… В ближайшее время ожидаются интенсивные разговоры как с нашими европейскими партнерами, так и с институциями ЕС… После получения формального ответа на опросник также ожидаем… ответа европейской стороны. Мне кажется, здесь можно быть достаточно оптимистичным».

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1516055949823336453
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После получения заполненного опросника Еврокомиссия будет готовить рекомендацию относительно выполнения Украиной Копенгагенских критериев вступления в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник касательно соответствия нашей страны Копенгагенским критериям — необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Ольга Стефанишина

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