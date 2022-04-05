Абсолютный рекорд. Более 90% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС — опрос 5 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Украинцы по всему миру выходят на митинги против полномасштабного вторжения РФ (Фото:Rachel Wisniewski/Reuters)

91% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

По данным социологов, этот показатель — абсолютный рекорд за все время проведения опросов. В первые дни полномасштабного вторжения России за вступление Украины в Евросоюз выступали 86% опрошенных.

Видео дня

При этом, 56% респондентов убеждены, что Украина станет членом ЕС в течение одного-двух лет, 23% - через пять лет.

Слушайте подкаст на эту тему

За месяц войны несколько уменьшилось количество тех, кто верит, что Украина присоединится к ЕС в очень короткой перспективе (с 61% до 56%), и возросло количество тех, кто верит во вступление в Союз за пять лет (с 13% к 23%).

Опрос проводился с 30 по 31 марта. Было опрошено 1500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.