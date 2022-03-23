Украина ожидает вступления в ЕС во время председательства Франции — Зеленский 23 марта, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Выступление Владимира Зеленского перед парламентом Франции, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Франции заявил, что решение о членстве Украины в Евросоюзе уже давно назрело.

«Мы ожидаем от Франции и вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины. Вместе нам это по силам. Если среди присутствующих есть те, кто сомневается, то ваш народ уже уверен, как и другие народы Европы. И что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно назревшее историческое решение о полноправном членстве Украины в ЕС. Историческое решение в историческое время, как это всегда было в истории французского народа», — подчеркнул глава государства.



Видео дня

Франция стала председателем Совета ЕС 1 января 2022 года и сохранит эту роль по 30 июня 2022 года.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.