Украина может получит статус кандидата в ЕС на саммите в июне — вице-премьер Стефанишина 9 апреля, 02:17 Цей матеріал також доступний українською Украина уже получила опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС могут принять во время саммита в июне 2022 года.

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Во время всеукраинского телемарафона Стефанишина напомнила, что 8 апреля Украина получила официальный документ, «который символизирует первый этап присоединения к Евросоюзу».



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«К этому даже страны, которые быстро вступили в ЕС, шли годами… Мы до войны проделали большую работу, поэтому подготовка документа Еврокомиссии длилась всего несколько недель. И уже в июне, когда пройдет саммит лидеров, на основании работы, которую мы проведем, будет приниматься решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза», — отметила она.

Статус кандидата откроет перед Украиной новые политические и в первую очередь финансовые горизонты, сказала вице-премьер.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник касательно соответствия нашей страны Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Фон дер Ляйен сказала, что заполнение опросника займет не годы, как обычно, а недели, поскольку Украина и ЕС «давно друг друга знают». Глава государства на это ответил, что Украина справится еще быстрее и ответы будут готовы через неделю.

По словам президента Еврокомиссии, украинскую заявку на вступление в ЕС хотят представить Совету ЕС уже летом.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.



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