Президент Европарламента пообещала, что Украина «быстро» станет кандидатом в ЕС 1 апреля, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Роберта Мецола выступает в Верховной Раде, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Европарламента Роберта Мецола заверила, что Украину быстро признают кандидатом на членство в ЕС, а Евросоюз поможет ей с восстановлением после завершения войны.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«Хочу сказать от имени всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента», — сказала Мецола во время совместного брифинга с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.



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Президент Европарламента пообещала, что Украину официально и быстро признают кандидатом на вступление в ЕС, а объединение приложит все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, пострадавшие и уничтоженные в результате российских ударов.

«Преступное вторжение [российского диктатора Владимира] Путина в Украину ставит Россию в прямую конфронтацию с Европой, международным сообществом и мировым порядком, основанным на правилах. Мы не оставим это без ответа», — цитирует ее заявление агентство Reuters.

Роберта Мецола приехала в Киев 1 апреля.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.



24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.



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