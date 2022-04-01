Президент Европарламента пообещала, что Украина «быстро» станет кандидатом в ЕС

1 апреля, 22:27
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Роберта Мецола выступает в Верховной Раде, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Роберта Мецола выступает в Верховной Раде, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Европарламента Роберта Мецола заверила, что Украину быстро признают кандидатом на членство в ЕС, а Евросоюз поможет ей с восстановлением после завершения войны.

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«Хочу сказать от имени всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента», — сказала Мецола во время совместного брифинга с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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Президент Европарламента пообещала, что Украину официально и быстро признают кандидатом на вступление в ЕС, а объединение приложит все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, пострадавшие и уничтоженные в результате российских ударов.

«Преступное вторжение [российского диктатора Владимира] Путина в Украину ставит Россию в прямую конфронтацию с Европой, международным сообществом и мировым порядком, основанным на правилах. Мы не оставим это без ответа», — цитирует ее заявление агентство Reuters.

Роберта Мецола приехала в Киев 1 апреля.

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21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Европарламент Украина-ЕС Руслан Стефанчук Война России против Украины

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