«Позиция изменилась». Россия теперь не хочет видеть Украину в ЕС
Украина и ЕС (иллюстративное фото) (Фото:Dusan_Cvetanovic/Pixabay)
Позиция России в отношении будущего вступления Украины в Европейский союз изменилась. В Москве будут выступать против такой перспективы.
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Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА-Новости.
«Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО», — заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В марте российский переговорщик Владимир Мединский, который принимает участие в консультациях по урегулированию военного конфликта с Украиной, говорил, что украинская сторона в проекте мирного договора предлагала отказ от вступления в НАТО при условии, что Москва не будет против ее членства в ЕС.
До этого Россия категорически против выступала против вступления Украины в НАТО, объясняя это угрозой своей безопасности.
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