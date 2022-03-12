Кулеба об итогах саммита ЕС: Теперь мы знаем на 100%, что Украина будет членом Евросоюза

12 марта, 03:14
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после неформального саммита лидеров Евросоюза точно стало известно: Украина будет членом ЕС.

«С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-то станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно им станем. Мы будем работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее. Авторитет президента Зеленского в Европе настолько высокий, что это позволяет нам серьезно ускорять все эти процессы… Но это не произойдет за день или за неделю», — сказал глава МИД в эфире всеукраинского телемарафона.

В то же время, по словам Кулебы, Украина ожидала большего и рассчитывала на то, что Брюссель рассмотрит заявку на вступление нашей страны по ускоренной процедуре.

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье».

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Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Вслед за Украиной заявки подали Грузия и Молдова. 1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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