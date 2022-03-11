«Часть нашей европейской семьи». Лидеры ЕС выступили за дальнейшее укрепление связей с Украиной — заявление 11 марта, 04:55 Цей матеріал також доступний українською Саммит прошел в Версале (Фото:EU Council / Twitter)

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной. О предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС в документе не упоминается.

«Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Европейской комиссии представить свое мнение по этой заявке… В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье», — заявили лидеры ЕС.

Также Европейский совет предложил Еврокомиссии предоставить свои заключения по заявкам Молдовы и Грузии.



Лидеры ЕС отметили, что «две недели назад Россия вернула войну в Европу» и подчеркнули, что российская агрессия против Украины «грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность», а также причиняет невыразимые страдания украинскому населению.

«Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты. В этой связи мы приветствуем решение прокурора Международного уголовного суда о начале расследования», — говорится в заявлении.

В ЕС призвали обеспечить безопасность украинских атомных электростанций при содействии Международного агентства по атомной энергии.

«Мы требуем, чтобы Россия прекратила свои военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — добавили лидеры ЕС.

Они отметили, что украинцы мужественно защищают свою страну и «наши общие ценности свободы и демократии».

«Мы не оставим их. ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости оказать поддержку восстановлению демократической Украины после того, как прекратится нападение России. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро вводить новые санкции», — указано в документе.

В Евросоюзе отметили, что предлагают временную защиту всем украинским беженцам.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Вслед за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.

Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз.

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