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Предвыборные альянсы. Какие политсилы объединились, чтобы попасть в Раду

Вчера, 21:25
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Предвыборные альянсы. Какие политсилы объединились, чтобы попасть в Раду - фото

Юлія Тимошенко via Facebook

Тимошенко объединилась с Тарутой и Наливайченко

Автор: Анастасия Одинцова

Рассказываем о состоявшихся и не совсем альянсах украинских политических партий перед досрочными выборами в Раду.

Кернес, Труханов, Оппоблок и другие

Фото: Геннадий Кернес via Facebook

В конце мая стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Харькова Геннадий Кернес, другие мэры и группа депутатов-мажоритарщиков создают новую партию — Доверяй делам. Сопредседатель депутатской группы в Раде Партии Видродження Виталий Хомутынник, которая решила присоединиться к этому объединению, сообщил, что в партию войдут 50 нардепов-мажоритарщиков — из Видродження, партии Наш край и части группы Воля народа.

Мэр Харькова Кернес подтвердил, что в состав новой политсилы войдет 15−20 мэров таких городов, как Ужгород, Бахмут, Купянск, и других населенных пунктов, где население превышает 50−100 тыс. человек.

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Сразу же стало известно, что Кернес и Труханов войдут в первую пятерку списка партии, но намерены при этом остаться мэрами.

2 июня в Харькове состоялся съезд партии Доверяй делам, на котором Труханова и Кернеса избрали ее сопредседателями.

Уже 7 июня нардеп Александр Вилкул объявил об объединении Оппозиционного блока с партией Наши Евгения Мураева, партией Видродження и партией Доверяй делам. При этом глава партии Видродження нардеп Виктор Бондарь заявил, что выходит из нее и слагает полномочия ее главы из-за того, что «отдельные депутаты и члены партии» хотят объединиться с Оппозиционным блоком.

10 июня объединенная политсила представила первую десятку своего списка. В нее вошли Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Новинский, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко.

Националисты

Список националистов возглавил Тягнибок
Список националистов возглавил Тягнибок / Фото: Олег Тягнибок via Facebook

9 июня партия Свобода объявила, что Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду вместе с ней общим списком.

Возглавит партийный список лидер Свободы Олег Тягнибок.

Также в первую пятерку националистов вошли лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.

Тимошенко, Тарута и Наливайченко

Нардеп Сергей Тарута, возглавляющий партию Основа, заявил о поддержке Юлии Тимошенко еще 16 марта — перед первым туром президентских выборов. При этом снять свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Тимошенко Тарута не успел, и его фамилия осталась в бюллетенях.

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29 мая Тимошенко заявила, что ВО Батькивщина идет на парламентские выборы самостоятельно. Однако уже 31 мая Тарута объявил, что партия Основа решила участвовать в парламентских выборах совместно с Батькивщиной.

10 июня стало известно, что Тарута вошел в первую пятерку Батькивщины — его имя на втором месте в списке после Юлии Тимошенко. Третье место в списке Батькивщины занял Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ и глава партии Справедливость.

Союзы Гражданской позиции

21 мая лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на выборы вместе с партиями Народный Контроль (Дмитрий Добродомов), Рідна Країна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).

10 июня Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила избирательный список. Его возглавил лидер партии Анатолий Гриценко. Кроме него, в первой пятерке народный депутат Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева. В список также вошли генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-нардеп Егор Фирсов.

Попытки объединиться с Саакашвили

28 мая президент Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгоадминистрации Михеила Саакашвили. На следующий день Саакашвили вернулся в Украину.

4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Раду. Кличко отметил, что несмотря на выборы, останется мэром Киева, чтобы выполнить обязательства перед жителями столицы. СМИ поначалу даже сообщали, что Саакашвили согласился на это предложение, но 7 июня стало известно, что экс-президент Грузии его отклонил.

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11 июня СМИ со ссылкой на одного из депутатов от Европейской Солидарности сообщили, что Виталий Кличко сделал предложение Саакашвили, не посоветовавшись с остальными членами партии. Сообщалось также, что существовали договоренности между Европейской солидарностью и УДАРом о совместном участии в выборах, но Виталий Кличко решил от них отказаться.

8 июня Саакашвили объявил, что его Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно. За день до этого соучредитель этой политсилы Давид Сакварелидзе заявил, что она поддерживает президента Владимира Зеленского.

Однако 8 июня Саакашвили поступило еще одно предложение об объединении — на этот раз от лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко. 10 июня Гриценко сообщил, что о совместном походе на выборы договориться не удалось, но его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут «нападать друг на друга», потому что имеют общие ценности.

Кива и Оппозиционная платформа — За життя

6 июня пресс-служба Социалистической партии Украины сообщила, что Илья Кива сложил с себя полномочия ее председателя и присоединился к партии Оппозиционная платформа — За Життя Виктора Медведчука.

На своей странице в Facebook Кива заявил, что он не ушел из Социалистической партии, а является делегатом, который будет представлять интересы СПУ в Оппозиционной платформе.

СМИ сообщали, что в списке Оппозиционной платформы Кива занял 31-е место.

НВ

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