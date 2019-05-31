Партия Таруты решила идти на выборы вместе с Батькивщиной 31 мая, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Sergiy Taruta/Facebook Сергей Тарута заявил, что Основа идет на выборы с Батькивщиной Sergiy Taruta/Facebook

Лидер партии Основа Сергей Тарута заявил, что политсила на съезде приняла решение о совместном походе вместе с партией Батькивщина на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Основы.

«Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии „Основа“ и „Батькивщина“ в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах», — сказал Тарута.

По его словам, Тимошенко — достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство.

Председатель Основы Андрей Николаенко добавил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него самых рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами Батькивщины и Основы.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия ВО Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно