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Партия Таруты решила идти на выборы вместе с Батькивщиной

31 мая, 21:31
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Партия Таруты решила идти на выборы вместе с Батькивщиной - фото

Sergiy Taruta/Facebook

Сергей Тарута заявил, что Основа идет на выборы с Батькивщиной

Лидер партии Основа Сергей Тарута заявил, что политсила на съезде приняла решение о совместном походе вместе с партией Батькивщина на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Основы.

«Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии „Основа“ и „Батькивщина“ в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах», — сказал Тарута.

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По его словам, Тимошенко — достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство.

Председатель Основы Андрей Николаенко добавил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него самых рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами Батькивщины и Основы.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия ВО Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно

Теги:   Сергей Тарута Юлия Тимошенко Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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