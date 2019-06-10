Гриценко представил первую пятерку партии Гражданская позиция
Партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.
Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.
В первую пятерку также вошли народный депутат Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.
В список также вошли генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-нардеп Егор Фирсов.
Сам Гриценко заявил, что готов сформировать и возглавить правительство.
Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.
Сам Саакашвили заявил, что Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.