Гриценко представил первую пятерку партии Гражданская позиция Сегодня, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Гриценко/Facebook Гриценко возглавил список Гражданской позиции Анатолий Гриценко/Facebook

Партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.

Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.



В первую пятерку также вошли народный депутат Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

В список также вошли генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-нардеп Егор Фирсов.

Сам Гриценко заявил, что готов сформировать и возглавить правительство.

Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.

Сам Саакашвили заявил, что Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

