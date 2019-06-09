Объединенные националисты представили первую пятерку своего списка Сегодня, 16:09 Цей матеріал також доступний українською svoboda.org.ua svoboda.org.ua

Националисты вместе идут в Верховную Раду по списку Свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ВО Свобода.

ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Возглавит партийный список лидер Свободы Олег Тягнибок.

Также в первую пятерку националистов вошли лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, председатель Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.

Такое решение было принято на съезде Свободы в воскресенье, 9 июня.