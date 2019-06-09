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Объединенные националисты представили первую пятерку своего списка

Сегодня, 16:09
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Объединенные националисты представили первую пятерку своего списка - фото

svoboda.org.ua

Националисты вместе идут в Верховную Раду по списку Свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ВО Свобода.

ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Возглавит партийный список лидер Свободы Олег Тягнибок.

Также в первую пятерку националистов вошли лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, председатель Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.

Такое решение было принято на съезде Свободы в воскресенье, 9 июня.

Теги:   Олег Тягнибок Досрочные выборы в ВР ВО Свобода

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