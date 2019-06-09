Объединенные националисты представили первую пятерку своего списка
Националисты вместе идут в Верховную Раду по списку Свободы.
Об этом сообщает пресс-служба ВО Свобода.
ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.
Возглавит партийный список лидер Свободы Олег Тягнибок.
Также в первую пятерку националистов вошли лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, председатель Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.
Такое решение было принято на съезде Свободы в воскресенье, 9 июня.