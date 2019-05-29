Прилетел и выступил. Саакашвили вернулся в Украину — хроника Вчера, 18:59 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Михеил Саакашвили в аэропорту Борисполь REUTERS / Gleb Garanich

29 мая экс-президент Грузиии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили возвращается в Украину. НВ вело онлайн-трансляцию этого события.

Накануне президент Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Политик сумел прорваться на территорию Украины 10 сентября 2017 года, когда его сторонники прорвали оцепление силовиков на пункте пропуска Шегини.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

5 декабря 2017 года силовики пришли с обыском в киевскую квартиру Михеила Саакашвили и попытались его задержать. Бывший глава Одесской ОГА взобрался на крышу дома, отказываясь оттуда спускаться и грозился спрыгнуть. В итоге его все-таки задержали. После задержания Саакашвили пытались увезти на автобусе, но его сторонники воспрепятствовали силовикам и смогли его освободить, выломав двери. После этого Саакашвили возглавил шествие к Верховной Раде и выступил перед своими сторонниками на митинге. Тем временем генпрокурор Юрий Луценко выступил в Верховной Раде и представил аудио и видеозаписи, чтобы доказать сотрудничество Саакашвили с Сергеем Курченко. Саакашвили такое сотрудничество отрицает. 8 декабря 2017 года Саакашвили снова задержали — в киевской квартире на ул. Отрадной. Однако уже 11 декабря суд отказался отправить его под домашний арест и отпустил.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу. После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

В команде Зеленского назвали возвращение гражданства Саакашвили восстановлением справедливости. Такое же мнение выразил ряд украинских политиков.

Сам Саакашвили заявил о готовности консультировать команду Зеленского и заверил, что у него нет политических амбиций.