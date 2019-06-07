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Это не мой путь! Глава партии Видродження заявил, что выходит из нее

Сегодня, 19:50
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Это не мой путь! Глава партии Видродження заявил, что выходит из нее - фото

Виктор Бондарь via Facebook

Бондарь заявил, что отдельные депутаты и члены партии хотят объединиться с Оппозиционным блоком

Глава партии Видродження нардеп Виктор Бондарь заявил, что выходит из этой партии и слагает полномочия ее главы.

«Заявляю о своем выходе из партии Видродження. … Я пытался собрать новых действенных молодых людей и авторитетных депутатов мажоритарщиков со всей Украины. Президентская избирательная кампания показала, что проблемы возрождения экономики, промышленности, транспорта, энергетики сейчас не нашли поддержки», — говорится в заявлении Бондаря на его странице в Facebook.

Он отметил, что отдельные депутаты и члены партии хотят объединиться с Оппозиционным блоком.

«Абсолютное большинство депутатов поддерживают мое мнение и не вошли в состав этого объединения. По сути, произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. Это не мой путь!», — подчеркнул Бондарь.

Он заявил, что в этом предвыборном проекте не видит объединение Украины, а видит региональный проект юго-восточной части Украины, что «похоже на возрождение Партии регионов».

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Бондарь добавил, что документы о сложении полномочий главы партии Видродження и выход из нее зарегистрированы в Министерстве юстиции.

Напомним, 20 мая сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутынник заявил, что политсила объединится с партией мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам и частью партии Наш край для участия в выборах в Верховную Раду. Хомутынник отметил, что к объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин.

Теги:   партия Доверяй делам Партия регионов Оппозиционный блок Партия Видродження

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