Вакарчук и его команда. Чем известны участники первой десятки партии Голос Сегодня, 16:22 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Голос via Facebook Святослав Вакарчук возглавил избирательный список Голоса Голос via Facebook

8 июня состоялся съезд партии Голос, основанной музыкантом Святославом Вакарчуком.

На нем была представлена первая двадцатка списка партии, которая будет участвовать в досрочных парламентских выборах.



Позже глава избирательного штаба Голоса Юлия Клименко заявила, что в состав списка подбирали профессионалов, к которым нет «репутационных вопросов».

«Если журналисты предоставят факты, что кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем», — сказала Клименко.

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НВ рассказывает, что известно о первых десяти фамилиях в списке Голоса.

1. Святослав Вакарчук

16 мая музыкант впервые объявил официально, что пойдет на парламентские выборы со своей партией Голос.

По его словам, Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Вакарчуку 44 года, он кандидат физико-математических наук и основатель самой популярной музыкальной группы в истории независимой Украины — Океан Ельзи. Неоднократно входил в списки ста самых влиятельных людей страны.

В 2007—2008 году был народным депутатом от блока Наша Украина — Народная самооборона. Добровольно и досрочно сложил депутатские полномочия, не увидев реальных возможностей влиять на реформы в стране.

Считался одним из вероятных кандидатов в президенты Украины в 2019 году, однако отказался выдвигать свою кандидатуру.

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2. Юлия Клименко

Глава избирательного штаба партии Голос. В 2015—2016 годах Клименко руководила аппаратом Министерства экономического развития и торговли и была заместителем министра Айвараса Абромавичюса. Участвовала в реформировании ведомства.

В последние годы входила в состав правления Transparency International Ukraine и аналитического Центра экономической стратегии. Также представляла Украину в правлении Европейского банка реконструкции и развития.

На государственную службу Клименко пришла из частного сектора. Более 15 лет — с середины 90-х — она работала на руководящих должностях в крупных компаниях, среди которых Dragon Capital, PFTS Stock Exchange, JSC Slavutich и т. д.

Высшее образование (экономика и политические науки) получила в Киево-Могилянской академии, имеет также диплом магистра бизнес- администрирования (МВА).

3. Кира Рудик

Одна из самых успешных молодых бизнес-вумен Украины. Операционный директор IT-компании Ring Ukraine, которую в 2018-м году технологический гигант Amazon купил за $1 млрд. Компания занимается разработкой систем безопасности для умного дома.

Кира Рудик получила образование в Киево-Могилянской академии (факультет информатики). Прошла путь от junior-специалиста до создателя одного из крупнейших R&D департаментов в Украине — штат Ring Ukraine под ее руководством вырос с нуля до 900 человек за три года. Имеет опыт работы в США (нью-йоркская компания MiMedia, 2010−2013 годы).

4. Ярослав Железняк

Железняк, которому лишь в нынешнем году исполнится 30 лет, стал заместителем руководителя избирательной кампании Вакарчука. К моменту ухода в партию Голос он занимал должность советника премьер-министра Владимира Гройсмана по связям с парламентом и накопил многолетний опыт в сфере работы с госорганами.

Ярослав Железняк получил высшее образование в Институте международных отношений КНУ. Несколько лет работал помощником и консультантом нардепов, в том числе Виктории Пташник от фракции Самопомич (на общественных началах). В 2010—2015 годах был советником по связям с госорганами в компании Kesarev Consulting.

Затем стал советником министра экономического развития и торговли Украины и вошел в состав Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине (SAGSUR). Отвечал за продвижение реформ и их реализацию на законодательном уровне, добиваясь диалога с представителями Верховной Рады.

4. Александра Устинова

Общественная активистка, до недавнего времени — член правления Центра противодействия коррупции. Выпускница программы Центра демократии, развития и права Стэндфордского университета.

Родилась в Виннице, окончила Киево-Могилянскую академию. Была одним из инициаторов и лоббистов создания Национального антикоррупционного бюро. Активист и эксперт многих благотворительных организаций в сфере здравоохранения. Входила в состав комиссии по мониторингу выполнения антикоррупционной программы Минздрава.

Свое решение присоединиться к команде Голоса мотивировала желанием влиять на перемены в стране.

«Я решила, что это классный шанс пытаться что-то делать изнутри, а не только подталкивать власть к определенным изменениям». — заявила Устинова в комментарии НВ в день съезда Голоса 8 июня.

5. Олег Макаров

Управляющий партнер юридической фирмы Кисиль и партнеры с момента ее основания. Депутат Киевского горсовета (депутатская группа Киевская команда Сергея Гусовского). Один из наиболее опытных практикующих юристов Украины.

Его специализация — международный и национальный судебный процессы, налоговое право, инвестиции, право собственности и банкротство. Высшее образование получил в КНУ, степень MBA — в Эдинбургской бизнес школе.

В Киевсовете возглавляет комиссию по вопросам регламента и депутатской этики.

7. Ярослав Юрчишин

Последние три года был исполнительным директором Transparency International Украина, входил в состав членов правления организации.

38-летний Юрчишин известен как эффективный общественный активист, один из самых настойчивых сторонников создания Антикоррупционного суда. Он входил в состав Совета общественного контроля при НАБУ, а также в комиссии САП и Нацагентства по вопросам выявления активов, полученных от коррупционных преступлений.

В разное время на общественных началах был советником секретаря СНБО (на тот момент — Андрея Парубия), помощником нардепов Леси Оробец и Игорь Криля. В 2014 году также возглавлял киевскую территориальную организацию партии ДемАльянс.

Окончил Львовский национальный университет (историк) и Киево-Могилянскую академию (политолог).

8. Сергей Рахманин

Один из наиболее влиятельных и уважаемых журналистов независимой Украины. Заместитель главного редактора газеты Зеркало недели и ведущий программы Апокриф на Радио НВ.

Рахманину 50 лет, более трех десятков лет он работает в СМИ, а последние 20 — в Зеркале недели.

Родился в Харькове, факультет журналистики окончил в Киевском национальном университете. В 2001 году стал одним из соучредителей общественной организации Хартия-4, объединившей оппозиционных политиков и лучших журналистов страны.

«В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране», — объяснил Сергей Рахманин своего решение пойти в политику.

9. Соломия Бобровская

Была заместителем и советником Михеила Саакашвили в его бытность главой Одесской ОГА. После отставки Саакашвили в ноябре 2016 года Бобровская несколько месяцев выполняла его обязанности на этой должности (на тот момент ей было 26 лет).

Прежде чем попасть на государственную службу, Бобровская стала известна своей общественной деятельностью. Выпускница философского факультета Львовского университета входила в состав Фонда региональных инициатив — всеукраинской организации, которая занимается поддержкой и подготовкой молодых лидеров. Также была активистом общественного движения Чесно. Фільтруй Раду!, координатором проектов Центра гражданских свобод. В юности была одной из самых активных участниц движения Пласт, основала объединение для девушек на всеукраинском уровне.

После Революции достоинства Бобровская почти год работала помощником вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

10. Ольга Стефанишина

До прихода в партию Голос занимала должность заместителя и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

В Минздрав пришла из общественного сектора: более 10 лет Стефанишина боролась за права украинских пациентов. Была основателем и исполнительным директором благотворительного фонда Пациенты Украины, сотрудничала также с Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ/СПИД. В 2004—2006 годах работала в Национальном комитете Общества Красного креста в Украине.

После Революции достоинства стояла у истоков создания Стратегии реформ здравоохранения Украины, которая впоследствии помогла побороть коррупцию в области госзакупок лекарств.