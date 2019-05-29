Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно
Партия ВО Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.
В эфире Украинского радио Тимошенко отметила, что ее команда является самодостаточной и сможет показать хороший результат, сообщает пресс-служба партии.
«Те политические силы, которые поддерживают наш Новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, — мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно», — подчеркнула она.
Ранее в СМИ появилась информация, что мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о возможном объединении с Юлией Тимошенко для укрепления электоральных позиций своей партии УДАР.