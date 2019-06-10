Актеры, блогеры, депутаты. Кто будет баллотироваться в парламент по мажоритарной системе Сегодня, 17:52 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию в ЦИК до 20 июня REUTERS/Valentyn Ogirenko

Центризбирком уже зарегистрировал 59 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются по мажоритарным округам.



Также некоторые фамилии тех, кто будет баллотироваться в округах, уже объявили политические партии. Детали — в сюжете Радио НВ.

От партии Слуга народа по мажоритарке пойдет актер Квартал 95 Юрий Корявченков по прозвищу Юзик. Он будет баллотироваться на 31 округе в Кривом Роге. Блогер Максим Бужанский выбрал себе 25 округ в городе Днепр. Он пойдет от Слуги народа, а ранее выступал против Революции достоинства и на своей странице в Facebook признался, что в течение десяти лет голосовал за Партию регионов.

Народный депутат Сергей Лещенко планирует идти как самовыдвиженец

Кроме того, от Слуги народа пойдет журналист 1+1 Александр Дубинский. Он будет делить 94 округ в Василькове Киевской области с первым заместителем фракции Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко. Еще одна журналистка 1+1 Ольга Василевская планирует идти по округу 96 в Киевской области. Там ее основным конкурентом будет действующий председатель депутатской группы Воля народа, бывший представитель Партии регионов Ярослав Москаленко.

Народный депутат от БПП Александр Грановский планирует баллотироваться на одном из округов Харькова.

От партии Голос по мажоритарке пойдут действующие народные депутаты Павел Ризаненко, Виктория Войцицкая, Виктория Пташник и Леонид Емец. Последний пойдет по округу в Печерском районе Киева. Он будет конкурировать с блогером и продюсером Люмпен продакшн Владимиром Петровым.

Народный депутат Сергей Лещенко планирует идти как самовыдвиженец по одному из округов Подольского района столицы. Также самовыдвиженкой будет депутатка Светлана Залищук.

От партии Слуга народа по мажоритарке может баллотироваться ресторатор Николай Тищенко

По мажоритарке будут баллотироваться действующий народный депутат от Народного Фронта Сергей Пашинский и министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Кроме того, по сообщениям СМИ, от партии Слуга народа по мажоритарке будет баллотироваться ресторатор Николай Тищенко.

О планах баллотироваться на 93-м округе в Киевской области также заявил народный беглый депутат Александр Онищенко. Депутат рассказал, что в ближайшее время собирается вернуться в Украину для подачи документов в ЦИК. Как сообщают СМИ, в этом же округе будет баллотироваться его жена, олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Партия УДАР решила, что не будет выдвигать кандидатов по списку, а идти на парламентские выборы только по мажоритарным избирательным округам. Виталий Кличко лично не будет участвовать в парламентских выборах, а останется на посту мэра.

От партии Оппозиционный блок по мажоритарным округам в Донецкой области пойдут глава политсовета Опоблока Борис Колесников, генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, секретарь горсовета Мариуполя Степан Махсма. В Харьковской области — действующие народные депутаты Владимир Кацуба и Дмитрий Шенцев, а также бывший мэр Харькова Михаил Добкин.



Виктория Пташник

Народный депутат Виктория Пташник в интервью НВ отметила, что решила идти от партии Голос, поскольку считает команду политической силы профессиональной. Она отметила, что проработала четыре года как внефракционный депутат, и понимает, насколько важна команда единомышленников.

Депутат рассказала, что конкуренция на ее округе будет сложной

Пташник подчеркнула, даже если она не пройдет в парламент, все равно планирует сотрудничать с соратниками Вакарчука.

Депутат также рассказала, что конкуренция на ее округе будет сложной, поскольку это Киев и конкуренты могут использовать грязные технологии. Однако, она не назвала лиц, которые планируют баллотироваться в этом округе, мотивируя тем, что кандидаты пока не зарегистрировались.

«Хотя я понимаю, что это очень, меня уже предупреждали, тяжелый округ, это Киев, что там будут определенные люди идти, которые будут заниматься нечестной кампанией. Но я бы хотела, если это возможно, сделать свою кампанию как раз на позитиве, сосредоточиться на себе, на своих достижениях, на свои предложениях на будущее. И точно не заниматься поливанием кого-то грязью», — отметила Пташник.

Сергей Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко в интервью НВ отметил, что еще размышляет над тем, идти ли ему в парламент. Он отметил, что последние полгода сотрудничал с командой Владимира Зеленского. Однако партия Слуга народа решила не принимать в свои ряды действующих народных депутатов.

Лещенко воспринимает конкуренцию с политиками в округе как личный вызов

Лещенко подчеркнул, что с уважением относится к позиции политической силы, и решил не сотрудничать с другими партиями. Лещенко рассказал, что в округе в Подольском районе Киева, где он, возможно, будет баллотироваться, вероятно, будет конкурировать с бывшим мэром столицы Александром Омельченко.

Также на этом округе будет выдвигаться заместитель главы Киевской городской администрации Валентин Мондриевский и возможно — глава МИД — Павел Климкин.

Лещенко отметил, что воспринимает конкуренцию с этими политиками как личный вызов. По его мнению, дополнительные трудности заключаются в том, что летом молодые избиратели поедут отдыхать, а большую явку покажут люди старшего возраста.

«На сегодняшний день я еще не решил и рассматриваю для себя возможность баллотироваться по Подольскому избирательному округу 220, а это Подол, Куреневка и Виноградарь, как самовыдвиженец. Я не могу быть выдвинут от Слуги народа, поскольку действует принцип не выдвигать депутатов предыдущих созывов. И я отношусь с уважением к такому подходу, поскольку это новая политическая сила, и они хотят новый список из новых людей», — отметил Лещенко.

Максим Бужанский

Блогер Максим Бужанский отметил, что идет в парламент от партии Слуга народа, поскольку имеет общие ценности с политической силой. В частности, он выступает за налаживание мира в стране и экономический рост.

Блогер оценивает свои шансы как достаточно высокие

В интервью НВ Бужанский высказал мнение, что предыдущая власть решала вопросы, которые были далеко не первоочередными для населения страны. Блогер добавил, что оценивает свои шансы как довольно высокие. У него есть информация о возможных конкурентов в округе. Однако, он отказался комментировать кандидатов до того, как они официально зарегистрируются.

«Мне кажется, что те ценности, которые я декларировал все эти пять лет, и те ценности, которые декларирует партия Слуга народа, во многом совпадают. Я рассматриваю это как третий тур президентских выборов. 73% избирателей проголосовали за Зеленского в надежде изменить систему. Мне бы хотелось принять в этом участие, поддержать президента и реализовать где-то свои идеи», — отметил Бужанский.