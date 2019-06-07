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Саакашвили отказался возглавить партию УДАР

Сегодня, 03:19
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Саакашвили отказался возглавить партию УДАР - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Михеил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко о присоединении к партии УДАР.

Об этом сообщила журналистка НВ Кристина Бердинских.

«Михеил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы», — написала она в своем Twitter.

Фото: скриншот Kristina Berdynskykh / Twitter

Эту информацию также подтверждает Украинская правда со ссылкой на людей, «которые активно общаются с Саакашвили».

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

После этого в СМИ появилась информация о том, что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко.

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