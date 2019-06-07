Саакашвили отказался возглавить партию УДАР
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко о присоединении к партии УДАР.
Об этом сообщила журналистка НВ Кристина Бердинских.
«Михеил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы», — написала она в своем Twitter.
Эту информацию также подтверждает Украинская правда со ссылкой на людей, «которые активно общаются с Саакашвили».
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.
После этого в СМИ появилась информация о том, что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко.