Труханов и Кернес создают совместную партию. При чем здесь Коломойский Вчера, 18:15 2945 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес/Геннадий Труханов via Facebook Геннадий Труханов и Геннадий Кернес Геннадий Кернес/Геннадий Труханов via Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Харькова Геннадий Кернес, другие мэры и пятьдесят мажоритарщиков создают новую партию.

Съезд объединенной политической силы состоится до конца мая. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы Возрождения в Верховной Раде Виталий Хомутынник в комментарии информагентству Интерфакс.

По словам политика, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что Труханов и Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

Труханов и Кернес намерены и в дальнейшем оставаться мэрами

Он отметил, что партия Довіряй справам Труханова объединится в единую политическую силу з Відродженням, а также частью партии Наш край и группы Воля народа.

В частности, уже есть договоренности с народными депутатами Антоном Киссе и Сергеем Шаховым, а также — пятьюдесятью самовыдвиженцами, которые намерены избираться в парламент как мажоритарщики.

Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с главой Одессы Геннадием Трухановым. Однако, они намерены и в дальнейшем оставаться мерами.

Региональное развитие

В интервью НВ Кернес отметил, что главной задачей партии станет решение проблем на местах. То, что в состав политической силы войдут мэры городов, будет этому способствовать, а руководство партии предоставит им небходимый инструмент для освоения региональных проблем.

Партия будет развивать региональное представительство в Верховной Раде

«Да, акцент будет — развитие региональное. Еще присоединился мэр Одессы Геннадий Труханов, и мы вместе будем развивать представительство региональное в Верховной Раде, потому что в Верховной Раде политики не думают о регионах, а мы хотим, чтобы думали о регионах, о людях, которые живут в городах, поселках, селах» — отметил Кернес.

Кернес также подтвердил, что в состав новой политсилы войдет 15−20 мэров. Отмечается, что по спискам партии будут идти мэры таких городов, как Ужгород, Бахмут, Купянск, и других населенных пунктов, где население превышает 50−100 тыс. человек.

К объединению на парламентских выборах приглашаются лидеры местного самоуправления и представители всех региональных элит.

Ведутся переговоры

Сопредседатель партии Наш край Антон Киссе в интервью Радио НВ отметил, что политсила пока только ведет переговоры о таком объединении. Он отметил, что параллельно обсуждается возможность сотрудничества с другими политическими силами.

Решение может быть принято только после указа президента о роспуске парламента

Конкретное решение может быть принято только после публикации указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Этот вопрос будет обсуждаться на съезде Нашего края.

«Я как сопредседатель веду [переговоры] со многими политическими силами, со мной ведут переговоры. Сейчас активная фаза переговоров. Решений никаких нету, не знаю, кто там о чем говорил. В ближайшее время еще не намечается до официального указа президента о роспуске парламента», — отметил Киссе.

Другой народный депутат от Нашего края Сергей Шахов опроверг свое участие в объединении. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба партии вечером 20 мая.

Сам Шахов написал в Facebook: «Я представитель партии Наш край и буду принимать решение только совместно с моими коллегами. Наш край — команда, и решение об участии в каких-то выборах мы принимаем командой».

Он пообещал, что о формате участия партии в предстоящих выборах скоро сообщат.

Есть шансы

У объединенной политической силы вполне есть шансы набрать достаточный рейтинг на внеочередных выборах и войти в состав парламента. Такое мнение в интервью НВ высказал политолог Евгений Магда.

Это будет одно из крыльев Коломойского для политического полета над Украиной

Он отметил, что таким образом Игорь Коломойский, который имеет политические связи с Виталием Хомутынником, планирует распространить свое влияние на Верховную Раду 9-го созыва.

«Сколько там есть мажоритарщиков, мы посмотрим. Если планы Владимира Зеленского будут реализованы, то будут досрочные парламентские выборы. Это означает минимизацию изменений избирательного закона, то есть будет 5% барьер для политических партий, невозможность быть блоком. Думаю, что вполне может эта политическая сила войти, потому что, я думаю, что это будет одно из крыльев Игоря Коломойского для политического полета над Украиной», — отметил Магда.

Связь с Коломойским

Поскольку за два месяца до внеочередных выборов вряд ли удастся изменить избирательную систему, партия, состоящая из мажоритарщиков и местных лидеров с большой вероятностью пройдет в Раду. Такое мнение в интервью НВ выразил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Это его тактика, которая предусматривает поддержку нескольких политических сил одновременно

По его словам, объединение Відродження, Нашего края и Воли народа выглядит логичным, ведь они имеют похожую идеологию и нацелены на региональное развитие. Гарань отметил, что благодаря такому объединению Коломойский, как и другие олигархи, пытается заручиться поддержкой сразу нескольких политических сил.

«Это его тактика, которая предусматривает поддержку нескольких политических сил одновременно. Это было другим олигархам свойственно. Ахметов поддерживает и Вилкула, и Ляшко, например. Он (Коломойский — ред.) поддерживал и Зеленского и УКРОП, и вот будет еще одна сила, будут мажоритарщики, Коломойский положительно говорил и о Юлии Тимошенко. То есть он создает себе дополнительные возможности для проведения дополнительных кандидатов в парламент», — отметил Гарань.