Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины Вчера, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili / Facebook Михеил Саакашвили Mikheil Saakashvili / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Соответствующий указ № 329/2019 от 28 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

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Порошенко в июле 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Официальная причина — сокрытие данных, что он находился в розыске в Грузии.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. Это сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева, доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что Саакашвили находился на территории Украины незаконно.

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.