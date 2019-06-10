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Батькивщина представила первую пятерку предвыборного списка

Сегодня, 11:21
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Батькивщина представила первую пятерку предвыборного списка - фото

Тетяна Ніколаєнко/Facebook

Список возглавила Юлия Тимошенко

Партия Батькивщина на своем съезде в Киеве представила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В первую пятерку вошла лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, лидер партии Основа Сергей Тарута, экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко, нардепы Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

По данным BBC News Україна во вторую пятерку вошли нардеп Иван Кириленко, бывший нардеп генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, депутаты Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль.

Лидер партии Батькивщина Тимошенко уже заявила, что готова создать парламентскую коалицию с партией Владимира Зеленского Слуга народа.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состоятся 21 июля.

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10 июня состоялись съезды партий Европейская Солидарность, а также Слуга народа и объединения националистов, на которых были обнародованы предвыборные списки этих политических сил.

Теги:   Сергей Соболев Валентин Наливайченко Сергей Тарута Верховная Рада Юлия Тимошенко

Спецтема   Выборы в Раду

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