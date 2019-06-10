Батькивщина представила первую пятерку предвыборного списка Сегодня, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Тетяна Ніколаєнко/Facebook Список возглавила Юлия Тимошенко Тетяна Ніколаєнко/Facebook

Партия Батькивщина на своем съезде в Киеве представила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В первую пятерку вошла лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, лидер партии Основа Сергей Тарута, экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко, нардепы Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

По данным BBC News Україна во вторую пятерку вошли нардеп Иван Кириленко, бывший нардеп генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, депутаты Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль.



Лидер партии Батькивщина Тимошенко уже заявила, что готова создать парламентскую коалицию с партией Владимира Зеленского Слуга народа.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состоятся 21 июля.

10 июня состоялись съезды партий Европейская Солидарность, а также Слуга народа и объединения националистов, на которых были обнародованы предвыборные списки этих политических сил.