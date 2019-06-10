Партии Гриценко и Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на выборы Сегодня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Гриценко/Facebook Партии Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно Анатолий Гриценко/Facebook

Партия Гражданская позиция и Рух новых сил Михеила Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на парламентские выборы.

Как заявил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, политсилы будут участвовать в выборах отдельно, сообщает Интерфакс-Украина.



Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут «нападать друг на друга», потому что имеют общие ценности.

«Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать», — указал он.

Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.

Сам Саакашвили заявил, что Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.