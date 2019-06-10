Гордон Браун
Есть ли жизнь после Brexit?
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Сергей Фурса
Как Украине заполучить хороших депутатов
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Партии Гриценко и Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на выборы

Сегодня, 15:00
Цей матеріал також доступний українською
Партии Гриценко и Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на выборы - фото

Анатолий Гриценко/Facebook

Партии Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно

Партия Гражданская позиция и Рух новых сил Михеила Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на парламентские выборы.

Как заявил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, политсилы будут участвовать в выборах отдельно, сообщает Интерфакс-Украина.

Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут «нападать друг на друга», потому что имеют общие ценности.

«Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать», — указал он.

Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.

Сам Саакашвили заявил, что Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Читайте также:
 Гриценко представил первую пятерку партии Гражданская позиция
ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 13:39

img
BlaBlaCar намерен запустить в Украине полноценную платную модель в 2019 году
Политика

Сегодня, 15:07

img
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Политика

Сегодня, 16:46

img
Громкие заявления Кучмы в Минске: АП отреагировала на открытие ГПУ уголовных дел

ТОП 3

Политика

Вчера, 16:57

img
Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
16432
Политика

Вчера, 12:51

img
Партия Слуга народа представила первую двадцатку списка на выборах в Раду
12639
Политика

Вчера, 13:54

img
Зеленский покинул съезд своей партии на гольфкаре — видео
9508

Новости Одессы

img
Задача обновленной «Европейской солидарности» - привести страну к членству в ЕС и НАТО (политика)
img
Завтра часть Одессы останется без воды
img
Смертельное ДТП с «Лексусом»: за рулем был стажер автомойки, угнавший авто накануне