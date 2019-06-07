Оппоблок объединился с партиями Кернеса и Мураева Сегодня, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Александр Вилкул/Facebook Александр Вилкул/Facebook

Нардеп Александр Вилкул заявил об объединении партий Оппозиционный блок, Мира и развития, Видродження, Наши и Доверяй делам.

Об этом Вилкул написал в Facebook.

«Мы объединились! Партии Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Наши, Видродження и Доверяй делам. Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», — написал Вилкул.

Он добавил, что новое объединение проведет «реальную децентрализацию и отменит антинародные реформы».



Лидер фракции Оппоблока в Раде Вадим Новинский заявил, что название объединения будет озвучено на съезде в воскресенье, там же будет объявлено о принципах формирования предвыборного списка.

7 июня на съезде партии премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия озвучили первую пятерку списка для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Список политической силы возглавил сам Гройсман.

Также в первую пятерку вошли министр обрзования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова.