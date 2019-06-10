Мураев № 1. Оппоблок представил первую десятку предвыборного списка Сегодня, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Александр Вилкул/Facebook Оппоблок выдвинул 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу Александр Вилкул/Facebook

В понедельник, 10 июня, Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

Как сообщает РБК-Украина, партия Оппозиционный блок выдвинула 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу.

В первой десятке списка Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Новинский, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко.

Ранее партии Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Наши, «Видродження» и Доверяй делам договорились об объединении для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля. После этого будет сформировано новое украинское правительство и назначен премьер-министр.

