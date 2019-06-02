Официально. Кернес и Труханов стали сопредседателями партии Доверяй делам Сегодня, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Доверяй делам via Facebook Керес и Труханов на съезде партии 2 июня Кадр видео Доверяй делам via Facebook

2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии.



В ходе съезда делегаты единогласно избрали главой партии Кернеса, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на своего корреспондента.

После этого Кернес предложил избрать сопредседателем Труханова. Это предложение делегаты тоже поддержали единогласно.

Второй этап объединительного съезда партии Доверяй делам пройдет 9 июня в Одессе.

Напомним, 20 мая стало известно, что главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии. Сопредседатель депутатской группы Видродження в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявлял, что партии Доверяй делам, Видродження, часть представителей партии Наш край и народных депутатов группы Воля народа объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. По его словам, Труханов и Кернес должны войти в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

31 мая Кернес заявил, что если его политическую силу изберут на внеочередных выборах в парламент, то он сложит депутатский мандат и останется мэром.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует этот политический проект.

2 мая возле Дворца спорта в Харькове собрались представители националистических организаций. По словам организаторов акции, они хотят напомнить людям, что в 2013—2014 году руководители партии Доверяй делам занимали пророссийскую позицию.

Активисты «построили» коридор позора у входа. Там разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины, которую расстелили протестующие.

2 июня активисты также повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Кернес уже пообещал его восстановить.