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Выборы в Раду: Гриценко заявил о желании объединиться с партией Саакашвили

Сегодня, 17:36
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Выборы в Раду: Гриценко заявил о желании объединиться с партией Саакашвили - фото

НВ

Гриценко решил спросить совета у избирателей

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил о желании объединиться на досрочных выборах в Верховную Раду с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.

«Как вы думаете, создание совместной команды с РНС и наше совместное участие в выборах — будет полезно Украине?», — спросил он у своих избирателей в Facebook.

Гриценко напомнил, что его партия тесно сотрудничала с представителями РНС во время президентских выборов.

«Я уверен, что у РНС из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. Хочу выступить с инициативой — объединить усилия опытных, принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей», — пояснил он свою позицию.

Позже Саакашвили тоже написал пост, в котором спросил мнение избирателей.

«Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко», — добавил он.

На данный момент Гражданская позиция уже объединилась с партией Народный контроль Дмитрия Добродомова, Рідна країна Николая Томенко и Европейской партией Украины Николая Катеринчука.

Ранее Саакашвили заявил, что Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Он также говорил о поддержке Владимира Зеленского и готовности к сотрудничеству с ним.

Накануне Саакашвли также отказался возглавить партию УДАР Виталия Кличко.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Михеил Саакашвили Анатолий Гриценко

Спецтема   Выборы в Раду

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