Кива присоединился к партии Медведчука Сегодня, 11:57 Цей матеріал також доступний українською socpartia.com Илья Кива socpartia.com

Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины и присоединился к партии Виктора Медведчука Оппозиционная платформа — За Жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

Новым главой Соцпартии избран председатель Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко.

«Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде оппозиционная платформа „За Жизнь “. Сегодня самое главное — это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы объединить Украину», — заявил Кива.

«Наши политические взгляды совпадают и мы намерены и дальше бороться за социальную справедливость и защищать людей — уже в парламенте», — добавил он.

По данным соцопросов, на досрочных выборах в Верховную Раду проходят пять партий.

Партию Слуга народа готовы поддержать 48,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Также проходной барьер в 5% преодолевают Оппозиционная платформа — За життя (10,7%), Европейская Солидарность (7,8%), Батькивщина (6,9%) и партия Святослава Вакарчука Голос (5,6%).