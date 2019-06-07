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Кива присоединился к партии Медведчука

Сегодня, 11:57
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Кива присоединился к партии Медведчука - фото

socpartia.com

Илья Кива

Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины и присоединился к партии Виктора Медведчука Оппозиционная платформа — За Жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

Новым главой Соцпартии избран председатель Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко.

«Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде оппозиционная платформа За Жизнь . Сегодня самое главное — это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы объединить Украину», — заявил Кива.

«Наши политические взгляды совпадают и мы намерены и дальше бороться за социальную справедливость и защищать людей — уже в парламенте», — добавил он.

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По данным соцопросов, на досрочных выборах в Верховную Раду проходят пять партий.

Партию Слуга народа готовы поддержать 48,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Также проходной барьер в 5% преодолевают Оппозиционная платформа — За життя (10,7%), Европейская Солидарность (7,8%), Батькивщина (6,9%) и партия Святослава Вакарчука Голос (5,6%).

Теги:   Виктор Медведчук Илья Кива

Спецтема   Выборы в Раду

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